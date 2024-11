Reims - OL : Emmanuel Agbadou suspendu face aux Lyonnais

Lors de la 12e journée de Ligue 1, l’OL ira à Reims samedi 23 novembre. Le défenseur central et capitaine Emmanuel Agbadou sera suspendu pour cette rencontre.

En remportant le derby dimanche (1-0), l’OL s’est offert une bouffée d’oxygène avant la trêve internationale. Le voilà maintenant cinquième, à un petit point seulement de la quatrième place et de la Ligue des champions. Mais derrière, Reims, le septième et premier non européen, n’est qu’à une unité derrière, comme Nice (sixième). Le déplacement en Champagne dans quinze jours est donc capital, et servira de nouveau test pour ce groupe.

A priori, sauf blessure des éléments retenus en sélection, Pierre Sage pourra compter sur un groupe au complet ou presque. Ce ne sera pas le cas pour son homologue et futur adversaire, Lucas Elsner. L’entraîneur rémois devra se passer d’un de ses hommes de base, Emmanuel Agbadou.

Capitaine de Reims

Le défenseur central de 27 a écopé contre Le Havre (0-3) le week-end dernier de son troisième carton jaune consécutif. Comme le stipule le règlement, il sera puni par la commission de discipline de la LFP d’un match de suspension. En raison de la coupure, la sanction s’appliquera à partir du mardi 19 novembre et il ne sera donc pas disponible le samedi 23 pour la douzième journée de Ligue 1. Un coup dur pour les Champenois, qui seront privés d’un garçon titulaire indiscutable et capitaine. L’Ivoirien avait jusqu’ici disputé l’intégralité des minutes de la saison. La série prendra fin face à l’Olympique lyonnais.