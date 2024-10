L’OL se déplacera à Reims le samedi 23 novembre (21h)

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l’OL se déplacera à Reims. Cette rencontre avant le long déplacement en Azerbaïdjan se jouera le samedi 23 novembre à 21h.

Après une troisième trêve internationale qui fera suite au derby contre Saint-Étienne (10 novembre), l’OL entamera le dernier bloc de son année civile entre Ligue 1, Ligue Europa et entrée en lice en Coupe de France. Le premier match de cette longue série qui s’étirera jusqu’à la mi-décembre débutera le samedi 23 novembre du côté de Reims. Pour ce retour post-trêve, les joueurs de Pierre Sage ont rendez-vous en Champagne pour le compte de la 12e journée du championnat. La rencontre a été fixée à 21h et sera diffusée une fois de plus sur DAZN.

Reims avant Qarabag et Nice

En jouant le samedi soir, Pierre Sage et la formation lyonnaise auront un peu de temps pour faire reposer les physiques avant le déplacement périlleux qui les attend quelques jours plus tard. En effet, l’OL se déplacera en Azerbaïdjan le jeudi 28 novembre pour affronter Qarabag avec toute la logistique et la fatigue que cela implique. Sachant que même si la programmation n’est pas encore sortie, on peut logiquement penser que la réception de Nice dans la foulée de ce match européen se jouera le dimanche 1er décembre. Un long marathon, pour se remettre tout de suite dans le bain après la trêve internationale.