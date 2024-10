Dumornay (OL) élue joueuse CONCACAF de l’année

Grâce à une bonne première saison avec l’OL et à sa participation à la Coupe du monde 2023, Melchie Dumornay a reçu le titre de meilleure joueuse CONCACAF de l’année. Elle devient la première Haïtienne distinguée par ce prix.

Les États-Unis ont certes remporté l’or olympique en août dernier à Paris, mais cela ne rentrait pas encore dans les critères des votes. Lindsey Horan devrait donc attendre encore un an pour pouvoir prétendre à succéder à l’une de ses coéquipières lyonnaises comme meilleure joueuse de la CONCACAF. En effet, jeudi, Melchie Dumornay a officiellement reçu ce titre par la fédération nord-américaine de football pour la saison 2023-2024. Elle devient ainsi la première Haïtienne à remporter une telle récompense et Victor Montagliani, président de la CONCACAF, s’en est expliqué.

"Nous avons assisté à son ascension fulgurante grâce à son incroyable talent et à sa détermination. Nous l'avons vue lors de notre championnat du monde au Mexique il y a deux ans avec l'équipe nationale d'Haïti et à nouveau lors de ses performances exceptionnelles à la Coupe du Monde l'année dernière. Elle fait de grandes choses pour son club en France et est une source d'inspiration pour les Haïtiens et les Haïtiennes."

Élue meilleure jeune joueuse de la Ligue des champions

Privée de plusieurs semaines de compétition en fin d’année dernière après une participation historique à la Coupe du monde avec Haïti, Melchie Dumornay a malgré tout réussi sa première saison sous le maillot de l’OL. Un titre de championne de France, un Trophée des championnes et une finale de Ligue des champions, à chaque fois en se montrant décisive. À 21 ans, la polyvalente Haïtienne est à coup sûr l’une des stars de demain du football féminin. Si ce n’est déjà pas le cas.