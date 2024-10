L’OL féminin affrontera Guingamp au Roudourou

Comme la saison dernière, l’En Avant Guingamp a choisi de mettre les petits plats dans les grands pour la venue de l’OL féminin. La rencontre de la 7e journée se tiendra au Roudourou.

Cette saison, à défaut de voir l’EAG jouer les premiers rôles en Ligue 2, le stade du Roudourou peut se targuer d’accueillir les grands noms du football européen. Malgré l’antagonisme entre les deux clubs, l’enceinte guingampaise vibre au rythme de la Ligue des champions avec la participation historique de Brest. Ce mercredi, ce n’est autre que les champions d’Allemagne en titre et finalistes de la Ligue Europa, le Bayer Leverkusen, qui vont découvrir le stade de 18 000 places. De vice-champion d’Europe, il en sera également question le 8 novembre prochain à Guingamp et cela concernera l’équipe féminine du club breton. Pour le compte de la 7e journée de Première Ligue, l’En Avant Guingamp reçoit à 21h l’OL féminin, champion de France en titre et finaliste de la Ligue des champions.

2 100 spectateurs la saison dernière

Un rendez-vous forcément attendu dans la petite ville de Bretagne et qui va pousser le club à mettre les petits plats dans les grands. Recevant d’ordinaire ses adversaires sur le complexe sportif de Pabu, Guingamp profite de la venue des Fenottes pour délocaliser la rencontre au Roudourou. L’initiative avait déjà été prise la saison dernière et un peu plus de 2 000 spectateurs avaient pris place dans les tribunes bretonnes. Un chiffre revu à la hausse cette saison pour voir Wendie Renard et ses coéquipières ?