Les deux Lyonnaises Le Sommer et Renard sont prêtes à défier l’Australie avec les Bleues. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Présentes à Clairefontaine depuis le début de la saison, Wendie Renard et Eugénie Le Sommer ont signé une convention collective avec la FFF. Les Bleues seront désormais logées à la même enseigne que leurs homologues masculins.

Elle était souhaitée par Philippe Diallo et le président de la FFF a été entendu. Mardi, il a signé avec Wendie Renard et Eugénie Le Sommer une convention entre la Fédération et les joueuses de l’Équipe de France. Cette signature va régir le mode de fonctionnement au sein des Bleues, de même que les primes de matches et les honoraires dont bénéficient les joueuses dans le cadre des droits d’exploitation de l’image collective. Une avancée et "un nouveau pas vers la modernisation et la professionnalisation du football féminin de haut niveau", a expliqué Philippe Diallo.

"Un intéressement à parts égales"

Avec la signature de cette convention, Wendie Renard, en qualité de capitaine des Bleues, va permettre à ses partenaires d’avoir dorénavant un intéressement économique, notamment sur les droits d’image. Cela permettra aux Françaises d’être sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins. "L’intéressement sera reversé à parts égales entre les joueuses, car nous partons du principe que si le football est collectif, les bénéfices le sont également", a terminé par dire le président de la FFF.