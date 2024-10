Après avoir fait annuler plusieurs centaines de billets, l’OL a de nouveau mis en garde les supporters contre la revente illicite de billets pour le match contre Besiktas. Des actions concrètes ont déjà été prises et le seront encore jusqu’au match jeudi soir.

Le dispositif mis en place a certes été conséquent et le travail de plusieurs semaines de réflexion. Mais l’OL savait très bien que le risque zéro n’existerait pas pour le match contre Besiktas. Sept ans après les affrontements entre supporters lyonnais et stambouliotes, le club avait pris le taureau par les cornes. D’abord en limitant la jauge à 30 000 spectateurs, puis en ne réservant la vente des places qu’aux abonnés et aux plus fidèles du Parc OL. Malheureusement, malgré les différents messages, la revente illicite de billets n’a pu être empêchée. L’OL a dû faire annuler des centaines de places ces dernières heures.

L'aide des supporters sur les réseaux sera cruciale

Deux frères qui revendaient des places pour Besiktas et pour le derby ont été épinglés. Ils se sont vus prononcer une interdiction commerciale de stade ainsi que la perte de leur abonnement et une plainte déposée. Face à ces agissements, l’OL ne compte pas relâcher la pression d’ici jeudi 21h. Il a de nouveau mis en garde les supporters lyonnais qui souhaiteraient jouer au plus malin. Ce mercredi, le club a rappelé que son "engagement contre toute forme de revente illicite de billets" et n’hésitera pas à engager "des actions concrètes pour des faits de revente avérés". Il compte notamment sur l’aide des supporters qui mettront en lumière ces pratiques illicites sur les réseaux.