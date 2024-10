OL - Besiktas : le club annule plusieurs centaines de billets

L'OL avait prévenu, les revendeurs de billets pour le match contre Besiktas seraient traqués. Plusieurs centaines de places ont été annulées par le club.

La chasse aux revendeurs a fait mouche. L'Olympique lyonnais a très rapidement mis les points sur les I au moment de la sortie des billets pour OL - Besiktas. Aucune revente ne serait acceptée, et il se réservait le droit de poursuivre ceux voulant tout de même tenter leur chance. A 48 heures de la rencontre (jeudi 21 heures), le club a pour l'instant annulé plusieurs centaines de places.

Voulant se montrer intransigeante, l'institution rhodanienne a notamment épinglé deux frères qui revendaient une vingtaine de tickets pour les confrontations face à Besiktas et Saint-Etienne, le 10 novembre prochain. Les deux hommes se sont vus prononcer une interdiction commerciale de stade (ICS) jusqu’à la fin de saison. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils ont perdu leur abonnement, et l'OL a porté plainte contre eux.

Garder le contrôle sur la fréquentation

Une procédure qui sera répétée dans les autres grosses affiches, outre celle de jeudi et contre l'ASSE. Pour réussir dans sa mission, l'Olympique lyonnais s'appuie sur des outils de veille, mais aussi des contacts via les réseaux sociaux, car il est parfois tenu informé directement par des supporters.

Pour la partie de Ligue Europa, le club prévient d'ailleurs qu'il n'est pas la peine de venir si vous n'êtes pas muni d'un billet valable. Et vis-à-vis de la revente, il rappelle également que le moyen le plus sûr est d'acheter sa gâche en utilisant les canaux officiels. Objectif de tout ça, garder la main sur la fréquentation du stade, et surtout privilégier et fidéliser les abonnés et les habitués, par exemple avec le programme MyOL.