Le 24 octobre, l'OL recevra Besiktas. Avant ce duel qui s'annonce chargé sur le plan sécuritaire, le club a déjà prévu de prendre certaines dispositions, dont l'interdiction de revendre sa place.

Depuis l'annonce des futurs adversaires de l'Olympique lyonnais en Ligue Europa, on sait que les retrouvailles entre l'OL et Besiktas promettent d'être animées. Une histoire qui remonte à avril 2017, lorsque la dernière opposition entre les deux équipes avait pris une mauvaise tournure et que des affrontements s'étaient déroulés dans les tribunes.

Forcément, le retour de la formation turque était pris très au sérieux par le club rhodanien, d'autant plus que les supporters stambouliotes avaient donné rendez-vous à leurs homologues français. Mais le jeudi 24 octobre, date de l'affiche (21 heures), les fans de Besiktas ne seront pas présents, un arrêté préfectoral interdisant leur venue à Décines ayant été publié la semaine passée.

Le club sera extrêmement vigilant sur la revente de billet

Mais cela ne veut pas dire que le club n'a rien prévu pour assurer la sécurité des spectateurs peuplant les travées du Parc OL. En effet, il donne priorité à la billetterie aux abonnés, qui peuvent d'ailleurs déjà acquérir leur ticket pour cette rencontre. L'enceinte décinoise est également en jauge réduite pour l'instant, à savoir une capacité de 30 000 personnes pour le moment.

Mais il sera surtout particulièrement vigilant en ce qui concerne la revente de place. Celle-ci sera interdite, et pour ceux pensant pouvoir passer entre les mailles du filet, l'institution rhodanienne se réserve le droit de poursuivre les fans ayant recours à ce dispositif.