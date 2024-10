OL : encore un week-end parfait pour l’académie féminine

Après ce week-end du 5 et 6 octobre, les U19 et la réserve de l’OL féminin occupent la tête de leur championnat respectif. Pour l’instant, le début de saison est idéal.

Ce n’était pas franchement la rigolade chez les garçons ce week-end du côté de l’académie de l’OL. Si les U19 ont enfin remporté un match, les U17 et le groupe Pro 2, cette dernière face à Saint-Etienne, ont perdu. Chez les filles en revanche, tout se passe parfaitement, avec encore une fois deux victoires pour les U19 et la réserve. Les voilà maintenant en tête de leur groupe respectif après quatre journées.

Commençons par les plus jeunes. Triple champion de France en titre de la catégorie, l’Olympique lyonnais entend bien conserver ce trophée une année de plus. Pour l’instant, l’entame de saison est parfaite, avec quatre succès, zéro but encaissé et treize réalisations au compteur. Dimanche, c’est Fleury qui a fait les frais de la force de l’effectif de Vincent Mendes.

Un 3-0 net et sans bavure obtenu grâce à Rym Maaili et au doublé de Mehisane Zidi. Les Fenottes comptent toujours trois longueurs d’avance sur Metz avant de recevoir Dijon pour la dernière journée de la phase aller de ce premier championnat. Rendez-vous le dimanche 13 octobre.

Trois victoires de suite pour la réserve

Les protégées de Julien Perney ont elles aussi très bien voyagé. Elles ont infligé un 5 à 0 Montauban, descendu de D2 à l’issue de l’exercice 2023-2024 et adversaire de l’OL lors de la précédente Coupe de France (victoire 9-2 des joueuses de Sonia Bompastor à l’époque). Avec plusieurs éléments déjà aperçus dans le groupe professionnel, les Lyonnaises se sont imposées grâce au doublé de Maeline Mendy, son deuxième de suite, mais aussi avec des réalisations signées Sofia Benkhaled, Laureen Oillic et un but contre son camp d’une Montalbanaise.

Précisons que les deux dernières banderilles ont été plantées dans les ultimes minutes de la rencontre. C’est le troisième succès de rang pour les Fenottes, qui s’emparent de la première place avec dix points, comme Grenoble. Elles profitent du revers de Chassieu-Décines à la maison contre le Puy pour subtiliser le trône de leader de la poule B. Le week-end prochain, elles accueilleront l’US Colomiers, actuellement neuvième.