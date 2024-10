OL Académie : les U17 s’inclinent contre Cavigal Nice (1-3)

Ayant perdu leurs deux derniers matchs, les U17 de l’OL avaient fort à faire dimanche face à Cavigal Nice, troisième du championnat. Malgré l’ouverture du score, les Lyonnais se sont logiquement inclinés (1-3).

Quand les U19 retrouvaient le sourire sur le terrain 1 du centre de formation de l’OL, sur le rectangle vert d’à côté, c’était toujours autant la soupe à la grimace pour les U17. Après un assez bon départ, les joueurs d’Amaury Barlet sont clairement dans le creux de la vague. Exempts la semaine dernière en raison de l’absence de joueurs internationaux, les Lyonnais restaient malgré tout sur deux revers de suite, à chaque fois contre des voisins : Lyon-La Duchère et l’AS Saint-Priest. Forcément, cela s’est traduit par une dégringolade au classement et ce n’est pas la venue de Cavigal Nice, troisième avant la rencontre, qui allait arranger les choses.

Pourtant, l’enjeu du match a certainement aidé les Lyonnais à bien rentrer et à tout de suite se montrer dangereux. L’OL a d’ailleurs ouvert le score dès la 19e minute grâce à Bojan Zekovic. Malheureusement, les hommes d’Amaury Barlet n’ont pas réussi à tirer parti de cette ouverture du score. Bien plus au-dessus, Cavigal Nice s’en est remis à un doublé de son attaquant Samba Konaté (39e, 71e) pour prendre l’avantage et ne plus le lâcher. Le but d’Harou Saou à la 78e a tué tout suspense pour les U17 de l'OL qui plongent un peu plus.