Dos au mur en ce début de saison avec seulement un succès, les U19 de l’OL ont renoué avec la victoire ce dimanche. Les joueurs de Jordan Gonzalez se sont imposés 4-1 contre Andrézieux.

Ils attendaient ça depuis le 25 aout dernier. Après avoir parfaitement lancé leur saison avec une victoire contre Clermont (3-0), les U19 de l’OL ont enchaîné les désillusions. Seulement un point pris sur les cinq matchs suivants, dont quatre défaites de suite. Le nul à Besançon la semaine dernière a stoppé l’hémorragie, mais dans le duel de la peur, les Lyonnais avaient presque été heureux de repartir du Doubs avec un point (1-1). Ce dimanche, à Meyzieu, contre un autre concurrent du bas tableau, l’OL se devait de réagir et pourquoi pas de surfer sur ce point heureux. Les joueurs de Jordan Gonzalez ont rempli l'objectif face à Andrézieux avec une solide victoire 4-1.

Un doublé pour Benlahlou

Sous les yeux de François Clerc, ancien de l’Académie et désormais président du club de la Loire, les U19 ont dominé les débats, même si un penalty raté de Lurika (23e) aurait pu leur mettre la tête sous l’eau. Il n’en a rien été. En l’espace de trois minutes, Rémi Himbert (37e), à son aise sur le côté droit de l’attaque, et Daryll Benlahlou (40e) ont permis à l’OL de faire le break juste avant la pause.

Néanmoins, la réduction du score d’Andrézieux au retour des vestiaires a relancé le suspense. Enfin, c’est ce que les nombreux supporters venus de la Loire pensaient. Car sur l’engagement, Benlahlou s’est offert un doublé (50e), mettant clairement un coup derrière la tête d’Andrézieux. Et ce n’est pas le penalty transformé en deux fois de Bryan Meyo (62e) qui a arrangé les affaires. L’OL tient une victoire importante et avec la manière, malgré un relâchement après le but du 4-1.