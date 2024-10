Carpenter a passé le cap des cent lors d’OL - Montpellier

Titulaire sur le côté droit de la défense, Ellie Carpenter a retrouvé un poste qui lui convient. L’Australienne a profité d’OL - Montpellier pour disputer son 100e match avec les Fenottes.

Elle n’a que 24 ans et pourtant elle affiche déjà 68 sélections avec l’Australie, possède déjà un palmarès long comme le bras avec deux Ligue de champions, trois titres de championnes avec Melbourne et l’OL. Ellie Carpenter est un phénomène de précocité et cela ne date pas d’aujourd’hui, à l’image de cette première cape à seulement seize ans et un départ vers l’Europe à 20. Au sein des Fenottes, la latérale a petit à petit pris ses marques pour devenir une titulaire indiscutable ces deux dernières saisons, suite à sa rupture du ligament croisé. N’hésitant pas à mettre la bonne humeur dans le vestiaire, Carpenter s’est rendu indispensable et peut même compter désormais sur un compatriote : Joe Montemurro, le nouveau coach de l’OL.

Sur les trois premiers matchs de la saison, le technicien a maintenu sa confiance à Carpenter même s’il l’a fait jouer à un poste assez inhabituel contre Fleury et Strasbourg : défenseuse centrale dans une défense à trois. Fort heureusement, le retour du 4-3-3 samedi contre Montpellier (4-0) a permis à la Matilda de retrouver son couloir droit pour fêter sa 100e sous le maillot lyonnais. Un cap symbolique pour la latérale qui a ensuite laissé sa place à Sofia Huerta pour ses premières minutes comme Lyonnaise.