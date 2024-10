L’OL déroule contre Montpellier face à son public aindinois (4-0)

Pour son premier match délocalisé de la saison, l’OL féminin n’a pas dérogé à ses habitudes. Il n’y a pas eu six buts lyonnais, mais les Fenottes n’ont pas tremblé à Bourg-en-Bresse face à Montpellier.

La série s’est malheureusement arrêtée pour l’OL féminin. Pas celle des victoires, mais bien celle des six buts par match. Après les festivals contre Fleury et Strasbourg, les Fenottes se sont contentées de "seulement" quatre buts ce samedi soir face à Montpellier. Cela suffira à leur bonheur, ainsi qu’à celui des près de 3 500 spectateurs qui avaient pris place au stade Marcel Verchère de Bourg-en-Bresse. Car oui, l’OL avait beau recevoir pour cette troisième journée de Première Ligue, la formation lyonnaise avait délocalisé cette rencontre dans l’Ain. L’occasion de toucher un autre public et de réaliser une affluence plus digne du statut des championnes de France. Ce sont encore loin des 10 à 15 000 espérés à terme par Michele Kang mais c’est toujours mieux qu’au GOLTC.

300e réussie pour Renard

Dans le froid de l’Ain, Joe Montemurro avait choisi de délaisser le 3-4-3 des premières journées pour revenir au traditionnel 4-3-3 avec notamment le retour de Wendie Renard. Dans une première mi-temps compliquée pour se montrer dangereuse, la capitaine a repris ses bonnes vieilles habitudes. Pour sa 300e en championnat, Renard a parfaitement suivi la déviation de la tête d’Horan au premier poteau pour pousser le ballon dans le but (1-0, 37e). Une bouffée d’air frais pour l’OL qui a dominé les débats sans arriver à forcer le verrou malgré la superbe intuition du Dumornay dès la première minute avec un lob qui a heurté la barre. En faisant le plus dur avant la pause, les Lyonnaises se sont enlevées une épine du pied qui a définitivement disparu à l’heure de jeu.

Premières minutes pour Huerta

Lyonnaise la plus dangereuse et entreprenante du premier acte, Horan a encore été au four et au moulin. Elle a fait le break à la 63e minute en suivant bien au point de penalty une frappe repoussée. Dans la foulée, elle a bien cru continuer sa série de doublés, mais la gardienne a réalisé un bel arrêt. Pour rien, puisque Melchie Dumornay rodait et corsait un peu plus le score (3-0, 64e). Joe Montemurro en a profité pour faire tourner en donnant notamment ses premières minutes à Sofia Huerta. L’OL ne s’est pas arrêté en si bon chemin et un corner déposé par Marozsan à sa compatriote Däbritz (78e) a fini par rendre une copie encore plus propre. Avec cette victoire et la défaite du Paris FC, les Fenottes prennent les commandes du championnat.

De notre envoyé spécial, à Bourg-en-Bresse.