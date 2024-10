Wendie Renard et Vanessa Gilles lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Pour ce troisième rendez-vous de la saison en Première Ligue, l'OL "reçoit" Montpellier à Bourg-en-Bresse. À Marcel Verchère, Wendie Renard retrouve une place de titulaire et son brassard dans le 4-3-3 lyonnais.

C'est la question que tout le monde se posait : est-ce qu'avec le retour de la plupart des cadres, Joe Montemurro allait abandonner son 3-4-3 pour revenir à quelque chose de plus classique et le traditionnel 4-3-3 lyonnais ? La réponse est oui. Ce samedi soir, l'entraîneur australien a revu sa copie et est repassé à une défense à quatre. Cela veut donc dire qu'Ellie Carpenter et Sofie Svava vont retrouver leur poste habituel, celui de latérale. L'axe central de l'OL se composera du duo titulaire avec Wendie Renard, qui signe sa première titularisation, et Vanessa Gilles.

Plutôt à leur aise offensivement depuis le début de la saison avec douze buts inscrits en deux matchs, les Fenottes vont encore être très portées vers l'attaque. Dans son rôle de sentinelle, Damaris Egurrola aura pour mission de compenser les possibles déséquilibres, car avec Lindsey Horan et Sara Däbritz, la tentation d'aller vers le but de Montpellier sera grande. Pour le moment, l'OL s'en est plutôt bien sorti. À charge du trio Chawinga - Dumornay - Becho de se montrer réaliste devant.

La composition de l'OL : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Svava - Däbritz, Damaris, Horan - Chawinga, Dumornay, Becho