L’OL et Nantes s’affronteront pour la 100e fois en Ligue 1

Mostafa Mohamed au duel avec Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso lors de Nantes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Considérés comme deux des clubs historiques du championnat de France, l’OL et le FC Nantes s’affrontent pour les places du milieu de tableau. Ce dimanche (15h) marquera la 100e confrontation entre les deux formations.

Trois victoires en trois matchs toutes compétitions confondues d’un côté. Trois matchs sans succès de l’autre. Entre l’OL et le FC Nantes, les dynamiques sont opposées au moment de rentrer sur la pelouse de Décines dimanche après-midi (15h). Pourtant, ce sont bien les Canaris qui sont septièmes au coup d’envoi et les Lyonnais onzièmes. Toutefois, seulement deux points séparent les deux formations et cette rencontre de la 7e journée est donc forcément importante pour l’OL et Nantes. Bien conscient que son équipe traverse une mauvaise passe actuellement, Antoine Kombouaré a lancé la rencontre sur le terrain médiatique et mis la pression sur le corps arbitral.

Avantage nantais

Cet affrontement entre deux des clubs historiques de la Ligue 1 s’annonce ainsi assez tendu et Mr Bollengier va devoir avoir les épaules assez solides. Ce sera d’ailleurs la 100e rencontre en championnat ce dimanche (15h) avec un avantage historique pour les Canaris. Les Jaune et Vert se sont imposés à 40 reprises contre 36 pour l’OL (23 nuls). Pierre Sage et ses joueurs espèrent bien que le total lyonnais montera à 37 au coup de sifflet final en fin d’après-midi.