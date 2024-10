Trois jours après la victoire à Glasgow, l’OL va retrouver la Ligue 1 ce dimanche contre Nantes. Antoine Kombouaré et les Nantais débarquent à Décines avec un sentiment de revanche.

Le calme olympien d'un côté, l'amertume nantaise de l’autre. Ce dimanche, au Parc OL, deux personnalités différentes vont s’affronter sur les bancs entre Pierre Sage et Antoine Kombouaré. Si l’entraîneur lyonnais peut sortir de ses gonds comme on a pu le voir jeudi à Glasgow sur plusieurs duels limites, il est loin du tempérament de feu de son homologue. Il n’y a qu’à regarder les deux conférences de presse d’avant-match pour se faire une idée. Ayant devancé Sage de quelques heures, Kombouaré est loin d’avoir eu la langue dans sa poche. Entre le sujet Castelloto, l’absence de Johann Lepenant, le Kanak avait des choses à dire et il n’a pas hésité à mettre quelque peu la pression sur le corps arbitral et Marc Bollengier. "Le rôle de l’arbitre est important, car il y aura de la tension. Nous, on n’ira pas là-bas en victime, ça met à rester en travers de la gorge. Et en plus, ils n’ont pas eu la victoire modeste. J’ai encore des images de leur banc, les entraîneurs qui sont venus provoquer."

"Encore en travers de la gorge ces décisions arbitrales"

Privés de plusieurs éléments pour ce déplacement à Décines, les Canaris vont peut-être s’appuyer sur un esprit revanchard pour reprendre leur marche en avant après le nul contre Saint-Etienne le week-end dernier (2-2). Dans son discours d’avant-match, Antoine Kombouaré insistera certainement sur le match retour de la saison dernière à la Beaujoire. En plus de se jouer à huis clos, le technicien nantais estime que son équipe "s’est fait voler la saison dernière". Pour appuyer ses propos, il a mis en avant le carton rouge oublié à Alexandre Lacazette pour un coup de coude dans le visage de Zeze.

L’arbitre avait alors choisi de ne sanctionner le capitaine lyonnais que d’un jaune. Une aberration pour Kombouaré des mois après, quand la partie aurait pu être encore un peu plus différente à onze contre dix et en menant 1-0. D'autant plus que Lacazette a ensuite trouvé le chemin des filets et que l'OL l'a emporté. "J’ai encore en travers de la gorge ce que j’ai vécu la saison passée ici. Pour moi, c’est inacceptable. Il ne faudra pas répondre aux provocations, parce que ce qu’il s’est passé avec Nathan (Zeze) qui prend un coup de coude… Après, c’est facile de m’appeler en semaine, mais on se fait voler cette victoire."

Jamais avare de sorties médiatiques piquantes, Antoine Kombouaré reste fidèle à sa réputation même s'il a de quoi ruminer.