OL : de Marseille à Nantes, comment Pierre Sage gère son effectif

Avant la trêve internationale, l'OL reçoit Nantes dimanche. Pour cette rencontre, Pierre Sage devrait a priori moins faire tourner que face à Toulouse (1-2).

Avec R.B, à Décines.

Il n'est pas toujours, voire jamais, évident de diriger un effectif de 26 à 28 membres dans un vestiaire de football, secteur ultra-concurrentiel. Cette saison, Pierre Sage doit manœuvrer entre le besoin de résultats et la nécessiter de gérer les organismes, les égos et les états de forme de chacun. Si le début de championnat a été délicat, ces dernières semaines laissent place à un peu plus d'optimisme, même si tout cela est aussi fragile que la défense de l'OL.

Pour tenter de concerner un maximum de joueurs, l'entraîneur rhodanien doit procéder à des ajustements dans sa composition, qui n'est jamais la même d'une confrontation à l'autre. "Pour gérer la frustration, il y a à la fois une rotation qui s'effectue dans le 11 de départ, mais aussi avec les entrants et pour la construction du groupe, explique-t-il. Et lorsqu'un élément est en dehors de celui-ci, ce n'est pas définitif. Les besoins de l'équipe sont plus importants que ceux de l'individu."

Trois jours de repos au début de la trêve

Mais on a vu à Toulouse, malgré la victoire 2-1, que tout bouleverser n'était pas forcément une bonne manière de faire. Ce vendredi, Sage a précisé que pour cette 7e journée de Ligue 1, la donne ne serait pas la même. "Le contexte entre les deux rencontres est différent, insiste-t-il. Celle face aux Toulousains était au milieu d'une série de cinq (avec Marseille, l'Olympiakos et les Rangers), tandis que celle contre Nantes (dimanche à 15 heures) est située avant la trêve et trois jours de repos pour ceux qui vont rester. Cela me permettra de réagir à très court terme."

Le technicien jurassien n'a pas voulu le confirmer, mais il y aura a priori moins de changements pour accueillir les Nantais. "Le match de jeudi a été bien mené par cette formation sur 90% de la partie. Effectivement, au vu du contexte de l'affiche suivante, ils ont des chances de la disputer", confie-t-il. Avec tout de même une obligation, celle de trouver deux successeurs à Clinton Mata et Nemanja Matić, tous les deux blessés et forfaits.

Tessmann et Omari de retour ?

Écartés pour le déplacement en Écosse, Tanner Tessmann et Warmed Omari "auront leur chance", a indiqué Sage, qui déplore cependant les absences de ses deux cadres. "Je n'aime pas gérer les choses facilement. Effectivement, cela peut être considéré comme quelque chose qui simplifie la vie (du fait d'un effectif trop large, NDLR), mais lorsqu'on a moins d'options, c'est au contraire plus difficile, assure le coach. Il faut parvenir à envisager différents scénarios avec moins de ressources." Au vu du groupe, il devrait tout de même trouver les pièces manquantes pour assembler un 11 compétitif face aux Ligériens.