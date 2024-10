Titulaire pour la première fois à Toulouse avec l’OL, Tanner Tessmann n’est même pas dans le groupe pour affronter Glasgow. Un choix de la part de Pierre Sage à l’heure de convoquer 23 éléments.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

Ce fut une surprise qu’elle a presque failli passer sans qu’on s’en aperçoive. Dans les différents groupes de l’OL depuis son arrivée fin août, Tanner Tessmann n’a pas fait partie des 23 joueurs retenus par Pierre Sage pour le déplacement à Glasgow mercredi matin. Après avoir honoré sa première titularisation à Toulouse dimanche, l’Américain a-t-il eu un pépin physique ? "Non", nous a répondu le technicien lyonnais. L’absence de Tessmann est bien un choix de la part de Pierre Sage, comme il l’a confirmé mercredi à l’Ibrox Stadium. "Tanner vit une chose que d’autres ont connue avant lui. Et derrière, ils ont joué, marqué et enchaîné 90 minutes. Donc il n’y a pas forcément un lendemain à ça."

"Pas dans une logique de répression"

Depuis quelques temps, les choix de Pierre Sage concernant les joueurs laissés de côté changent pratiquement chaque week-end. Alors oui, Tanner Tessmann n’est pas forcément puni et pourrait logiquement revenir dans le groupe face à Nantes. Une façon pour l’entraîneur de l’OL de garder tout le monde sous pression et peut-être de pousser les joueurs à se surpasser. "L’idée n’est pas d’être dans une logique de répression, mais plutôt de performance. Même un joueur qui fait un mauvais match, même un joueur qui est arrivé en retard, même un joueur qui a montré qu’il n’était pas content, on peut s’attendre à ce qu’il fasse un bon match le suivant et c’est ce qu’on attend".

Même si les réactions des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. En tout cas, le message est passé.