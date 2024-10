Finaliste de la Ligue Europa en 2022, les Rangers ne se placent pas en favoris contre l’OL. Philippe Clément estime que la formation lyonnaise a plus d’arguments.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

L’OL a bien changé depuis deux saisons, toutefois il ne reste pas inconnu à Philippe Clément. Passé par l’AS Monaco pendant un peu plus d'un an, l’entraîneur actuel des Glasgow Rangers connait bien la formation lyonnaise. À l’heure de l’affronter, le Belge n’a pas manqué de montrer tout son respect, voire son admiration pour l’OL lors de sa conférence de presse. Si Pierre Sage a souligné l’histoire qui pesait au-dessus des Rangers et de leur stade, son homologue a mis en avant les différents noms qui constituaient le groupe lyonnais pour expliquer en quoi l’OL était favori de cette rencontre. "C’est un monde différent du nôtre, mais on va se battre avec nos qualités. Lyon a des joueurs de grande qualité, comme Lacazette, Matic, Tolisso… Ils ont aussi des étoiles comme Cherki, de sacrés ailiers comme Fofana, Nuamah ou Zaha."

À écouter Clément, la liste aurait pu être encore plus longue, et c’est dans la peau du Petit Poucet que se placent les Rangers pour cette 2e journée de Ligue Europa. "Ils ont quatre, cinq ou six joueurs capables de faire des différences, et peuvent en sortir autant du banc. Si on bat Lyon ? On battrait un grand club. Même un nul serait un bon résultat, mais on veut évidemment les trois points."

"C'est un monde différent du nôtre"

Cette position de favoris, Pierre Sage et Corentin Tolisso l’ont balayé d’un revers de la main, estimant que ce serait "du 50-50" au Ibrox Stadium. Finalistes de la Ligue Europa en 2022 et évoluant devant leur public, les Rangers pourraient bomber le torse au moment de recevoir une formation de l’OL qui se cherche encore. Mais là encore, Philippe Clément estime que les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie. "C’est d’un niveau similaire à Benfica, rencontré la saison dernière. La différence se situe dans les budgets, l’argent dépensé pour faire l’équipe. Ils ont pu acheter des joueurs pour 20, 25, 30 millions d’euros. J’aimerais bien avoir les mêmes problèmes financiers. C’est un monde différent du nôtre, mais on va se battre avec nos qualités."

Les coéquipiers de James Tavernier pourront compter une fois de plus sur la ferveur populaire puisque le stade est annoncé à guichets fermés pour le retour de la Ligue Europa cette saison. On a pu voir à Décines que cela pouvait aider à déplacer des montagnes.