Ernest Nuamah voulait "rester à l'OL pour progresser"

Cet été, Ernest Nuamah a été poussé vers la sortie, notamment à la fin du mercato. Le Ghanéen explique pourquoi sa volonté était de rester à l'OL.

Avec R.B, à Décines.

Sur les derniers jours d'août, le cas Ernest Nuamah s'est transformé en un véritable feuilleton à multiples rebondissements. Cité sur le départ pour l'Angleterre, l'ailier a finalement fait faux bond au moment de signer à Fulham lors du dernier jour du mercato.

Un cas évoqué par John Textor en septembre au moment de dresser un bilan de la période estivale lyonnaise. Mais le principal intéressé, lui, ne s'est jamais exprimé publiquement suite à cet épisode. Vendredi, face à la presse, l'attaquant a pris le temps de revenir sur ce revirement de dernière minute.

Il a suivi son plan

"Mon plan était de continuer à Lyon, de me développer en tant que footballeur. Je veux jouer en Europe pour progresser. C'est un excellent environnement pour grandir. J'aime tout ici, le style de jeu pratiqué, le stade... c'est pour ça que j'ai voulu rester, a-t-il développé. J'ai été touché par les messages des supporters, c'était très gentil de leur part. Ce qui les rendra heureux, c'est que je concrétise sur le terrain ce que j'ai envie de faire en étant décisif grâce à des buts ou des passes."

Assez timide, répondant par des phrases courtes, Nuamah entend maintenant se faire sa place à l'OL, et ainsi concrétiser ses ambitions personnelles. "J'ai toujours eu des joueurs que je voulais imiter. Ce qui est essentiel, c'est que le football soit quelque chose de très excitant, un jeu. Pour moi, être arrivé du Ghana et me trouver aujourd'hui ici, c'est la plus grande des réalisations à laquelle je pouvais aspirer, a-t-il reconnu. Je voulais être ici, évoluer au haut niveau. Désormais, je suis prêt pour ça. Il y aura de plus en plus d'opportunités, mais j'avance petit à petit."