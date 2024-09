Lopes, Nuamah, Cherki… Textor fait le point sur le mercato de l'OL

Pendant plus d’une heure, John Textor a balayé l’actualité de l’OL avec notamment le mercato. Le propriétaire du club est revenu sur les dossiers Anthony Lopes et Ernest Nuamah.

Cela faisait plusieurs mois qu’il n’avait pas pris la parole et il y a donc eu des choses à dire. À peine deux semaines après la fin du mercato, la question est de savoir si l’OL s’est renforcé et la réponse est claire pour John Textor : Pierre Sage dispose d’un effectif bien plus qualitatif que la saison passée, "avec toutes les lignes renforcées, nous sommes plus forts maintenant." Comme de nombreux sujets mis sur la table mercredi, les supporters sont en droit ou non de croire leur président sur cette question du mercato. Quoi qu’il en soit, en plus de l’aspect financier du club, John Textor est resté pendant de longues minutes sur cette question du marché des transferts et surtout des départs qui n’ont pas pu se faire.

Anthony Lopes toujours à l'OL

"Anthony a eu plusieurs opportunités de quitter le club, mais il a refusé. C'est son droit. Il est ici depuis longtemps, et il voulait rester pour se battre. Le club peut prendre une décision, mais si un joueur souhaite rester et finir son contrat, il peut le faire. Nous avons recruté un autre gardien depuis. Les gardiens ont des opportunités que d'autres joueurs n'ont pas. Il peut rester et se battre pour regagner sa place, comme les autres joueurs."

Rayan Cherki et son départ avorté au PSG

"Quand un joueur refuse d'aller au PSG... Je n'aime pas vendre au PSG, mais il voulait y aller. Finalement, cela ne s'est pas fait. Si le joueur décide de ne pas aller au PSG ou à Dortmund, c'est son choix. Il ne se voyait pas trop à Fulham, Crystal Palace l’aimait beaucoup, mais il a décidé de rester. Que fait-on d’un joueur qui attend la fin de son contrat sans volonté de rester un actif sérieux ? On ne peut pas laisser un joueur qui n’est pas un actif véritable détruire le business model du club."

Ernest Nuamah et sa visite médicale avec Fulham

"J’avais eu des indications de gens autour de lui sur le fait qu’il lorgnait vraiment sur la Premier League. Trois clubs anglais étaient intéressés et oui, j’ai eu Ernest au téléphone et je lui ai tenu un discours persuasif pour qu’il saisisse cette opportunité en Premier League. Ernest est parti passer sa visite médicale, et là, je crois que c’est l’histoire la plus drôle que je n’ai jamais entendue. Il a annoncé qu’il devait aller aux toilettes et il s’est assuré que ça allait être une pause de deux heures. Il n’est jamais revenu !

Je suis incroyablement heureux. Quand on voit ce gamin, on croyait qu’il n’était que moyennement engagé dans notre club, jusqu’à ce qu’il puisse rejoindre la Premier League. Et puis on a compris qu’il était frappé émotionnellement, blessé, et qu’il ne voulait tellement pas aller là-bas qu’il a tout simplement disparu. Je l’ai immédiatement appelé pour lui dire que j’étais désolé. J’avais mal perçu ses ambitions avec l’OL."