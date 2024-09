En marge de la conférence de presse de John Textor, Laurent Prud’homme a eu quelques mots pour Didier Roustan, décédé mercredi. Les deux hommes s’étaient notamment côtoyés à L’Équipe.

Ils ont passé quelques années en commun et ce fut forcément un choc mercredi matin pour Laurent Prud’homme. Ancien directeur général de L’Équipe, il avait croisé la route de Didier Roustan à chaque fois que ce dernier venait dans les locaux du quotidien sportif pour participer à l’émission "L’Équipe du soir". Ce rendez-vous, le journaliste ne l’honorera plus désormais suite à son décès mercredi 11 septembre. S’étant vu diagnostic un cancer du sein début juillet, Roustan suivait depuis un traitement et n’était plus apparu sur les plateaux depuis juin.

À 66 ans, il s’en est allé rejoindre Diego Maradona à qui il vouait une véritable admiration. Présent aux côtés de John Textor à Décines quelques heures après l’annonce de cette mort, Laurent Prud’homme n’a pas manqué de saluer la mémoire de son ancien collaborateur à L’Équipe notamment. "On ne voulait pas finir cette conférence de presse sans une pensée émue pour Didier Roustan, c’est une journée qui est très triste pour le foot français. On a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux."

"Il s'est chamaillé avec Aulas des fois"

Figure du journalisme sportif français, Didier Roustan était connu du milieu et "se chamaillait des fois avec Jean-Michel Aulas. Je sais qu’il aimait beaucoup l’Olympique Lyonnais, il suivait énormément notre équipe." S’il n’était pas un supporter du club, Didier Roustan semblait avoir de l’affection pour certains membres du groupe comme l’a déclaré Laurent Prud’homme. "Il m’a appelé l’année passée, la dernière fois qu’il m’a appelé, c'était il y a quelques mois, pour me demander un maillot d’Alexandre Lacazette, un maillot extérieur." Il n’a malheureusement pas pu en profiter bien longtemps…