Journaliste et amoureux du football romantique, Didier Roustan est décédé ce mercredi. Laurent Prud'homme et Georges Mikautadze ont partagé leur peine à l'annonce de la triste nouvelle.

Luttant depuis de longues semaines contre la maladie, Didier Roustan est mort dans la nuit de mardi à mercredi. À 66 ans, le journaliste était devenu une personnalité incontournable du football dans l'Hexagone. Partageant quotidiennement son amour pour le ballon rond, il ne cachait pas sa nostalgie d'un sport romantique et d'un autre temps, celui de Johan Cruyff, Diego Maradona et tant d'autres.

Une bible du football

Personnalité très appréciée, il a notamment œuvré sur TF1 à l'émission Téléfoot, mais aussi sur Canal +, Antenne 2, commentant notamment l'Euro 92 et la Coupe du monde 94. Il a ensuite rejoint L'Equipe TV en 1999, devenant "président à vie" de L'Équipe du Soir. On le connaît aussi pour ses livres et les podcasts qu'il a pu enregistrer, évoquant dans ces capsules la petite et grande histoire du football, un domaine qu'il maîtrisait sur le bout des doigts.

A l'annonce de son décès, plusieurs sportifs, dirigeants et clubs ont partagé leur chagrin. Du côté de l'OL, le directeur général, Laurent Prud'homme, a fait part de son "immense tristesse." Chez les joueurs, Georges Mikautadze a salué la mémoire d'un "grand homme et d'un immense journaliste". "Toujours vrai et tellement passionnant. De tout là-haut, veillez sur le football qu’on aime tous", a-t-il écrit sur X, anciennement Twitter.

🕊️ Reposez en paix MONSIEUR Roustan. Un immense journaliste mais surtout un grand homme. Toujours vrai et tellement passionnant. De tout là-haut, veillez sur le football qu’on aime tous 🙏🏼 🤍 pic.twitter.com/GSuLrDoRA8 — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) September 11, 2024

Olympique-et-Lyonnais se joint à eux pour adresser ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.