OL : la Géorgie de Mikautadze reçue deux sur deux

La Géorgie a remporté son deuxième match de Ligue des champions en dominant l'Albanie 1 à 0 à l'extérieur mardi.

Il était le dernier Lyonnais en lice lors de cette trêve internationale. Élément majeur de la Géorgie, Georges Mikautadze était à nouveau titulaire mardi soir pour défier l'Albanie à Tirana. Il évoluait aux côtés de LA star de la sélection, Khvicha Kvaratskhelia (Napoli). Mais ce ne sont pas les deux attaquants qui ont offert un deuxième succès de rang aux Géorgiens.

D'une magnifique frappe lointaine, Giorgi Kochorashvili a inscrit l'unique but de la partie à la 71e minute. Il s'agissait alors de la première tentative cadrée de son équipe et même du match, signe d'une rencontre très fermée sans beaucoup d'occasions. Mais cette réalisation suffit au bonheur des coéquipiers de l'avant-centre de l'OL, qui a disputé 86 minutes avant de céder sa place.

Les Géorgiens seuls en tête

Avec cette victoire, les hommes de Willy Sagnol prennent seuls les commandes du groupe 1 de la Ligue des nations B. Nous sommes encore loin d'une promotion pour le tournoi A, celui des meilleures formations nationales, mais la Géorgie a pris là un petit avantage. Elle compte trois longueurs sur les Albanais et sur la République Tchèque. L'Ukraine est elle dernière avec zéro point. En octobre, les Géorgiens, récemment éliminés en 8es de finale de l'Euro, affronteront les Ukrainiens et recevront l'Albanie pour la manche retour. Une belle opportunité d'assoir encore un peu plus sa domination sur cette poule. En attendant, Mikautadze va revenir à Décines préparer le rendez-vous à Lens dimanche (20h45).