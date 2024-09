Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l’Euro 2024 (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

Recruté cet été, Georges Mikautadze n'a pas encore marqué avec l'OL. En revanche, il s'illustre avec sa sélection nationale de Géorgie où il a inscrit 10 buts depuis octobre 2023. Un record pour un joueur européen sur cette période.

Transféré cet été à l'Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze continue d'impressionner. S'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets avec l'Olympique lyonnais, il se distingue néanmoins sur la scène internationale. Ce samedi soir, lors du premier match de Ligue des Nations contre la République Tchèque (4-1), Mikautadze a inscrit le troisième but, portant ainsi son total à 10 réalisations avec sa sélection depuis octobre 2023. Un record. Cette statistique reflète son efficacité offensive quand il porte les couleurs de la Géorgie. Le Lyonnais a marqué lors de cinq de ses six dernières sélections. À l'Euro déjà, il avait terminé co-meilleur buteur avec trois réalisations.

Devenu incontournable en sélection, Mikautadze espère rééditer de telles performances sous le maillot de l'OL. Depuis le début de saison, l'ancien de Metz et de l'Ajax Amsterdam, n'a pas encore fait trembler les filets, mais ses prouesses en sélection internationale rassurent. Avec l'Olympique lyonnais, il a pris part aux trois premières journées de championnat contre Rennes (0-3), Monaco (0-2) et Strasbourg (4-3). À son retour, plein de confiance de la trêve, Mikautadze aura l'occasion d'inscrire son premier but avec les Gones lors du déplacement à Lens dimanche prochain (20 h 45).