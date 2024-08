Mal en point jusqu’à être mené 3-1 avant l’heure de jeu, l’OL est repassé en mode commando contre Strasbourg (4-3). Derrière Alexandre Lacazette et Gift Orban, les Lyonnais ont glané leurs premiers points de la saison. Mais avec toujours les mêmes maux.

C’est un scénario irrationnel qui avait propulsé l’OL en Coupe d’Europe en mai dernier face à Strasbourg. Quatre mois plus tard, le club lyonnais a connu le calendrier européen qui l’attendait pour cette saison ce vendredi. Hasard du calendrier, Strasbourg se mettait une fois de plus sur la route rhodanienne. Et comme en mai dernier, l’OL a dû puiser dans ses ressources pour arracher une victoire et surtout ses premiers points de la saison (4-3).

Dos au mur après deux défaites en autant de rencontres, les joueurs de Pierre Sage n’avaient pas le droit à l’erreur alors que le club devait gérer dans le même temps la fin du mercato. Cela a d’ailleurs obligé l’entraîneur lyonnais à devoir se passer de Mama Baldé, en instance de départ vers Brest. Sage savait qu’il serait difficile de gérer ces deux temps forts de la journée, mais il ne se doutait sûrement pas que la tâche serait encore plus compliquée après seulement trois minutes de jeu.

Lacazette impliqué sur trois buts

Ayant choisi de s’appuyer sur un 3-5-2 pour asseoir l’assise défensive de son équipe après les revers contre Rennes et Monaco, le technicien lyonnais avait aussi l’envie d’associer Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque. Les deux ont cherché à combiner à plusieurs reprises, mais comme c’est le cas depuis le début de la saison, le Géorgien n’a pas été en réussite devant le but (17e, 23, 44e). Pourtant, les 43 805 auraient bien aimé que leur numéro 69 trouve le chemin du but pour remettre l’OL dans le droit chemin. Car la tactique de Pierre Sage a volé en éclats après seulement trois minutes.

Sur un centre, Mata a hésité dans son intervention, ce qui a profité à Nanasi (3e, 0-1). Pour retrouver de la confiance, on a connu mieux. Néanmoins, le visage lyonnais a peut-être été le plus séduisant de ce début de saison avec une volonté de presser haut, mais à chaque fois que Strasbourg a passé le premier rideau, une crainte s’est installée dans les tribunes. En manque de réussite devant Johnsson, l’OL a poussé et sur une frappe de Lacazette repoussée par le poteau, Corentin Tolisso a ramené les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Orban le revenant

On s’est alors dit qu’un ascendant psychologique allait se créer après la mi-temps. Ce fut au final un bis repetita avec des Strasbourgeois de nouveau réalistes. En prenant le meilleur sur Maitland-Niles dans le jeu aérien, Andrey Santos a remis le club alsacien devant (1-2, 48e). Un coup sur la tête pour l’OL et son piston anglais, coupable sur le troisième but adverse avec un contrôle raté qui a profité pour lancer Emegha (1-3, 58e).

À 3-1, la messe semblait dite et puis une réaction d’orgueil et deux changements importants avec les entrées d’Orban et Fofana ont changé la dynamique de ce match. En deux minutes, Maitland-Niles suite à un poteau de Lacazette (2-3, 61e) puis Orban sur une offrande de son capitaine (3-3, 63e) ont plongé le Parc OL dans l’ivresse. Et ce n’est pas le doublé du Nigérian sur une merveille de centre de Fofana qui a fait retomber l’ambiance survoltée. Annoncé sur le départ, Orban a enlevé une belle épine du pied à son équipe. En menant 4-3, les Lyonnais sont forcément restés à la merci d’un contre strasbourgeois, mais cette fois, le groupe a tenu bon. C’est encore loin d’être parfait, mais avec deux semaines de trêve, cette victoire va faire du bien.