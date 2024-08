Ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue Europa a rendu son verdict. L’OL affrontera les Rangers, l'Eintracht Francfort, Fenerbahçe, Olympiakos, Ludogorest, Qarabag, Besiktas et Hoffenheim durant la phase de ligue.

Les soirées européennes seront de retour au Parc OL dans quelques semaines. Après une incroyable remontée au classement la saison dernière, l’OL a réussi à décrocher la 6e place qualificative pour la Ligue Europa. Trois mois après ce dénouement heureux, le club lyonnais attendait le tirage au sort avec impatience, même sous fond de fin de mercato. Ce vendredi, à Monaco, David Friio et Laurent Prud’homme ont donc pris place pour connaitre l’identité des huit adversaires de l’OL dans les prochains mois. Placé dans le chapeau 2, le club lyonnais savait qu’il allait avoir un calendrier relevé avec cette nouvelle formule. Deux clubs du chapeau 1, deux du chapeau 2 et ainsi de suite jusqu’au chapeau 4.

Les ambiances chaudes écossaises et turques au programme

Pour son retour en Coupe d’Europe après deux saisons d’absence, la formation rhodanienne sera confronté aux Rangers, à l'Eintracht Francfort, Fenerbahçe, Olympiakos, Ludogorest, Qarabag, Besiktas et Hoffenheim. Les quatre matchs à Décines se joueront contre Francfort, le club grec, le retour de Besiktas au Parc OL et Ludogorest. Les hommes de Pierre Sage gouteront aux ambiances bouillantes de Glasgow, d'Istanbul puis des déplacements en Azerbaïdjan et en Allemagne.

La première journée de la Ligue Europa aura lieu le 25 et 26 septembre prochain même s’il faudra attendre encore un peu pour connaitre le programme complet de cette première phase qui ne se joue plus en groupe de quatre mais dans un championnat. En finissant entre la 1re et la 8e place, l’OL serait directement qualifié pour les huitièmes. Entre la 9e et la 24e, les Lyonnais devraient alors passer pour un barrage. Pour les douze dernières places, ce serait une élimination en bonne et due forme.