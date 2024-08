OL  - Ligue Europa : les dates des huit matchs connues

Ce vendredi, l’OL a goûté à nouveau aux joies d’un tirage au sort de Ligue Europa. Les Lyonnais disputeront huit matchs entre le 25-26 septembre 2024 et le 30 janvier 2025.

Ça y est, l’OL est maintenant fixé sur son sort concernant la Ligue Europa. Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de la phase de ligue de la C3 avec un tout nouveau format et règlement. Fini la phase de poule à quatre équipes et place à un championnat à 36 équipes, mais seulement huit matchs disputés par chaque club. Pour cette campagne 2024-2025, l’OL affrontera Rangers, l'Eintracht Francfort, Fenerbahçe, Olympiakos, Ludogorest, Qarabag, Besiktas et Hoffenheim. Quatre de ces adversaires (Francfort, Olympiakos, Ludogorest, Besiktas) viendront à Décines, tandis que les joueurs de Pierre Sage se déplaceront à quatre reprises également.

En attendant le calendrier complet de ces confrontations qui tombera samedi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette savent malgré tout quand la Coupe d’Europe sera de retour dans le quotidien du club. La phase de ligue s’écoulera sur cinq mois avec une première journée qui se tiendra le 25 ou 26 septembre prochain et une ultime journée disputée le 30 janvier 2025. Suivant le classement final de l’OL dans cette phase, les Lyonnais pourraient ensuite jouer un barrage les 13 et 20 février 2023 ou directement un huitième de finale les 6 et 13 mars 2025. Mais, on est encore loin de tout ça…

Calendrier de la Ligue Europa

Phase de ligue

J1 : 25-26 septembre 2024

J2 : 3 octobre 2024

J3 : 24 octobre 2024

J4 : 7 novembre 2024

J5 : 28 novembre 2024

J6 : 12 décembre 2024

J7 : 23 janvier 2025

J8 : 30 janvier 2025