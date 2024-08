L’OL va devoir s’adapter à Strasbourg et sa défense "basket"

Ce vendredi, l’OL se doit de performer contre Strasbourg pour ne pas tomber dans la crise. Néanmoins, les Lyonnais vont être confrontés à une manière de défendre assez particulière de la part des Strasbourgeois.

Les supporters de l’OL auront certainement les yeux rivés sur leur smartphone à la recherche d’une potentielle alerte mercato durant la soirée. Toutefois, sur le terrain, il y a un tout autre match qui se prépare avec la venue de Strasbourg à Décines (20h45). Ce match n’a pas été érigé par Alexandre Lacazette comme "capital, mais important". Pourtant, avec un zéro pointé en deux matchs, une nouvelle contre-performance plongerait les Lyonnais dans une crise à l’heure de la trêve internationale de septembre.

Ils espèrent bien relever la tête devant plus de 45 000 spectateurs ce vendredi, mais la tâche n’est pas des plus aisées. Strasbourg est l’une des belles surprises de ces deux premiers matchs de Ligue 1 avec notamment une victoire convaincante (3-1) contre Rennes. Ce succès a mis en lumière la patte de Liam Rosenior chez les Alsaciens. "C’est un adversaire avec une manière de défendre bien spécifique. Je la comparerais à celle d’une équipe de basket, puisqu’ils ont une défense pratiquement en individuel sur l’ensemble du terrain. C’est perturbant, mais cela laisse la possibilité de se créer des situations de supériorité numérique, a noté Pierre Sage en conférence de presse. On doit être capable de contourner cela. Leur plan est assez clair et adopté par l’ensemble de leurs joueurs, de la 1re minute jusqu’aux arrêts de jeu."

Une insouciance bénéfique pour les Lyonnais ?

Avec un onze de départ très jeune depuis deux matchs, seul le portier Johnsson dépasse la barre des 23 ans à Strasbourg. Pleins d’insouciance, les coéquipiers de Diego Moreira pourraient manquer d’expérience et de vice sur certaines phases. Malgré la passivité de ses joueurs à Rennes et surtout contre Monaco, Pierre Sage espère que son équipe montrera un visage bien plus conquérant ce vendredi et ainsi profiter des largesses adverses. "Ils sont capables de faire des choses à des moments surprenants d’un match. Lorsqu’ils menaient 2-1 contre Rennes (ndlr : 2e journée, victoire 3-1), ils préparaient leurs actions comme en début de match alors que l’on était à un moment de la rencontre où l’on prend moins d’initiatives. C’est une équipe courageuse et insouciante, c’est peut-être un aspect qui pourrait faire naître des opportunités pour nous."

Toutefois, ce n’est pas aux autres que l’OL doit s’en remettre, mais bien à sa propre philosophie pour ne pas subir une nouvelle désillusion.