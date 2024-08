OL - Strasbourg : Lopes non retenu, Adryelson et Orban présents

Pour OL - Strasbourg, Pierre Sage a convoqué un groupe de 23 joueurs. Anthony Lopes n’est pas retenu parmi les trois gardiens.

Mercredi, Pierre Sage avait sous-entendu qu'il ferait très certainement appel à un groupe plus élargi en raison des aléas du dernier jour du mercato. L'entraîneur de l'OL n'avait pas menti puisqu'il a convoqué 23 joueurs contre Strasbourg (20h45), contre 21 éléments habituellement. Avec certaines situations qui doivent se décanter dans les prochaines heures, Sage doit jongler avec ce jour le plus long, mais il y a bien un choix qui va faire du bruit : celui de ne pas convoquer Anthony Lopes pour ce troisième rendez-vous de Ligue 1. Sur le banc contre Rennes et Monaco, le Portugais n'est même pas dans le groupe ce vendredi. Avec la signature de Rémy Descamps, qui jouera la doublure de Lucas Perri, le message envoyé est très clair : une porte de sortie doit être trouvée dans les prochaines heures et/ou jours suivant la destination finale.

Première pour Tessmann, Mounsesse et Molebé

C'est en tout cas un choix fort et qui veut peut-être dire que Lopes a enfin trouvé chaussure à son pied pour tourner la page lyonnaise. Tout comme le gardien, Orel Mangala n'est pas dans le groupe, lui qui passe actuellement sa visite médicale à Everton. Malgré les bruits de couloir l'envoyant à Botafogo, Adryelson est bien dans le groupe, mais avec 23 joueurs retenus, Pierre Sage semble avoir paré à toutes éventualités, comme celle de voir Gift Orban mettre les voiles. Le Nigérian profite de la blessure d'Ernest Nuamah pour faire son retour dans le groupe, mais sera-t-il sur la feuille de match alors que des intérêts anglais ont fait leur apparition ? Toutes ces interrogations pourraient bien servir aux plus jeunes. Jérémy Mounsesse et Enzo Molebé sont en effet retenus pour cet OL - Strasbourg et pourraient bien gratter une place sur le banc à 20h45.

Le groupe de l’OL : Bengui, Descamps, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Mounsesse, Niakhaté - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Matic, Tessman, Tolisso - Baldé, Benrahma, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Orban