Vendredi, l’OL joue une partie importante contre Strasbourg après deux défaites. Dans le même temps, le club va vivre la fin du mercato et Pierre Sage va devoir gérer ces deux aspects avant le coup d’envoi.

Après Monaco, Pierre Sage n’avait pas manqué de souligner l’ambiance pesante autour du groupe en cette période de mercato et les conditions pas toujours faciles pour préparer un match avec les incertitudes liées aux avenirs de certains. Une semaine plus tard, l’entraîneur lyonnais ne va sûrement pas vivre un exercice bien plus simple. S’il assure avoir vu des choses positives durant la semaine d’entraînement, Sage sait qu’il va être confronté à une situation complexe vendredi.

En plus du tirage au sort de la Ligue Europa, l’OL va disputer son troisième match de Ligue 1 contre Strasbourg (20h45), en même temps que le mercato estival refermera ses portes. Pas forcément l’ambiance idéale avant de jouer un match déjà importantissime. Interrogé sur sa gestion du groupe vendredi, Pierre Sage a tenté d’apporter un élément de réponse. "Il y aura toujours une logique peut-être différente d’un fonctionnement habituel parce qu’on est dans un timing incroyable par rapport au mercato. Il est fort probable qu’en coulisses, il y ait des couvertures, un élargissement du groupe initial, mais on fera en sorte que tout ça reste discret et ne plonge pas la préparation dans une sorte de marasme médiatico-mercantile."

Tagliafico avant tout blessé plus que sur le départ ?

Les lofteurs d’un jour pourrait finalement se voir offrir une place par défaut dans le groupe quand des titulaires en puissance comme Maxence Caqueret pourraient être préservés en cas de discussions avancées avec un club. C’est un jeu d’équilibriste auquel va être confronté Pierre Sage dans les prochaines quarante-huit heures. En instance de départ, Orel Mangala ne devrait plus être de la partie vendredi, lui qui n’a pas participé à l’entraînement "par précaution". Nicolas Tagliafico ne devrait pas être là non plus même si ce n’est pas forcément pour un départ. Il y a bien l’intérêt de Galatasaray mais Pierre Sage a avancé que son latéral "souffre toujours du mollet et est encore en soins". Le coup de sifflet final d’OL - Strasbourg devrait soulager en partie l’entraîneur. Car sans victoire, ce serait deux semaines de trêve internationale difficile à gérer.