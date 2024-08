À deux jours d'OL - Strasbourg, mais aussi de la fin du mercato, Pierre Sage avait à sa disposition vingt joueurs de champ et quatre gardiens. En instance de départ, Orel Mangala n’était pas présent, tout comme Nicolas Tagliafico, blessé la semaine dernière, mais annoncé à Galatasaray.

"Vivement que ce mercato se termine". C’est en substance ce qui a été entendu ce mercredi aux abords du terrain d’entraînement de l’OL. Dans 48h, les portes du marché des transferts seront refermées et cela fera un bien fou à plusieurs membres du groupe professionnel, Pierre Sage en tête. À deux jours de la réception de Strasbourg, l’entraîneur lyonnais ne sait pas forcément quel sera son groupe, qui pourrait subir encore quelques mouvements. Ce mercredi, Sage a pu compter sur un renfort de plus avec la deuxième séance de Tanner Tessmann. Ayant signé mardi jusqu’en juin 2029, le milieu américain est déjà opérationnel et disponible pour la troisième journée de Ligue 1. Peut-il déjà être lancé dans le grand bain alors que Sage cherche encore la bonne formule dans l’entrejeu ? Cela parait précoce, mais vu la situation lyonnaise, il ne faut jurer de rien.

Une préparation encore agitée

Dans cette fin de mercato, tout est possible et si des renforts sont encore attendus, c’est avant tout dans le sens des départs que la direction attend du mouvement. En ce sens, Orel Mangala n’était pas présent à la séance du jour. Le milieu de terrain est en route vers Liverpool et un prêt à Everton pour la saison à venir. Le Belge n’était pas le seul absent, mais la raison de l’absence de Nicolas Tagliafico est-elle la même que celle de Mangala ? Touché ces derniers jours, l’Argentin avait dû faire l’impasse sur la venue de Monaco samedi dernier.

Est-il toujours en délicatesse avec son mollet ou les rumeurs l’envoyant du côté de Galatasaray poussent-elles l’OL à ne prendre aucun risque de blessure en vue d’un potentiel transfert ? Ce fut silence radio sur la question, mais peut-être que Pierre Sage donnera plus de précisions lors de sa conférence. En tout cas, la préparation de Strasbourg s’annonce agitée jusqu’au bout avec plusieurs dossiers encore en suspens (Lopes, Caqueret, Cherki, etc.).