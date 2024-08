OL - Mercato : Galatasaray serait intéressé par Nicolas Tagliafico

Nicolas Tagliafico buteur lors de Lorient – OL (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Absent en ce début de saison, Nicolas Tagliafico serait une priorité de Galatasaray. L'Argentin est en fin de contrat dans un an.

Un mercato est par essence incertain, même si l'on travaille le mieux du monde. A l'OL, on peut s'interroger sur les méthodes et le sens du recrutement estival, mais une chose est sûre : cette période des transferts sera animée jusqu'au bout, et ce, dans les deux sens. Peu de joueurs seront retenus si une offre intéressante arrive sur le bureau des dirigeants, ce qui explique que tout peut bouger d'ici au 30 août. Est-ce le cas pour Nicolas Tagliafico ?

En tout cas, à en croire Foot Mercato, son profil serait sur les tablettes de Galatasaray. Le latéral gauche serait même la priorité du club turc pour renforcer ce poste dans la défense. Le dernier champion de Turquie se serait vu proposer le Havrais Christopher Operi, mais aurait nettement moins d'intérêt pour le footballeur de 27 ans.

Il n'a pas rejoué depuis la Copa America

Concernant l'Argentin, il est actuellement gêné à un mollet, ce qui l'a empêché de figurer dans le groupe pour la réception de Monaco samedi (défaite 2-0), il était aussi absent de l'entraînement lundi. De retour après sa campagne victorieuse avec son équipe nationale en Copa America, le champion du monde 2022 n'a pas encore porté le maillot lyonnais cet été. A un an de la fin de son contrat, la question sera de savoir quel choix fera la direction rhodanienne à son sujet, sachant qu'Abner est présentement le seul autre élément de l'effectif formé à ce poste, même si d'autres comme Ainsley Maitland-Niles peuvent dépanner.