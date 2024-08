Lundi, pour la séance ouverte au public, les 23 joueurs lyonnais se sont entraînés devant près de 1200 supporters. Tagliafico et Nuamah était absents.

Du travail de conservation et de pressing à la perte du ballon. Voici pour résumer l'essentiel du contenu de la séance d'entraînement du lundi. Celle-ci était ouverte au public et s'est déroulée devant quelque 1200 supporters. Les hommes de Pierre Sage, qui évoluaient aussi sous les yeux de David Friio et Laurent Prud’homme, reprenaient le chemin de Décines après la défaite de samedi face à Monaco (2-0), sans Nicolas Tagliafico et Ernest Nuamah.

Le défenseur argentin est gêné au mollet et n'était déjà pas apte contre l'ASM le week-end dernier. L'ailier ghanéen s'est lui rapidement blessé et il semble très peu probable de le voir vendredi face à Strasbourg, ultime affiche avant la trêve internationale de septembre.

Quatre gardiens à l'entraînement

En revanche, Gift Orban et Enzo Molébé, non retenus pour la précédente rencontre, étaient présents en ce début de semaine. Enfin, les fans rhodaniens ont pu apercevoir la recrue Rémy Descamps. Le gardien, arrivé vendredi, a participé à son premier entraînement aux côtés de trois autres portiers, Justin Bengui, Anthony Lopes et Lucas Perri. Les quatre éléments ont effectué une séance spécifique sous les ordres de Rémy Vercoutre.

En cette dernière semaine de mercato, après un début de championnat raté, le groupe lyonnais a pu mesurer qu'il restait soutenu par les supporters. Ce devrait encore être le cas le 30 août pour la réception des Strasbourgeois. Mais il faudra aussi que les joueurs de l'OL y mettent du leur et retrouvent l'âme et l'énergie collective qui avaient permis de réaliser une excellente deuxième partie de saison 2023-2024.

Les joueurs présents à l'entraînement lundi : Bengui, Descamps, Lopes, Perri - Abner, Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, Niakhaté - Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Mangala, Matic, Tolisso - Baldé, Benrahma, Lacazette, Mikautadze, Fofana, Orban, Molébé