OL : l'entraînement ouvert au public en direct

Deux jours après le revers contre Monaco et cinq avant la réception de Strasbourg, les joueurs de l'OL vont effectuer leur première séance de la semaine devant leur public. Suivez en direct à partir de 16h30 l'entraînement des Lyonnais.

Samedi, quelques sifflets sont descendus des tribunes du Parc OL. Toutefois, malgré les deux défaites en deux matchs, l'OL a fait le choix d'ouvrir la séance collective de ce lundi au public. Même si les vents sont contraires en ce début de saison, la volonté du club est donc de ne pas voir les joueurs lyonnais se couper de leur public. Au contraire, le soutien populaire, présent depuis un an, peut être un peu plus au moment de redresser la barre contre Strasbourg, vendredi soir (20h45). C'est donc devant leurs supporters que les joueurs de Pierre Sage entameront la préparation de leur dernier rendez-vous du mois d'août. A partir de 16h30, vous pourrez suivre cette séance sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube du club.