OL - Mercato : Diomandé, une option pour Bologne ? 

Mis à l’écart par Pierre Sage depuis octobre dernier, Sinaly Diomandé ne rentre plus dans les plans de l’OL. Bologne suivrait attentivement la situation de l’Ivoirien même s'il n'est pas le choix premier.

Malgré sa mise au loft dernièrement, Sinaly Diomandé n’est pas pressé de partir. Ayant joué ses premières minutes en pro lors de la saison 2020-2021, l’Ivoirien n’a jamais vraiment su s’imposer comme titulaire à l’OL. Depuis que Pierre Sage a pris les rênes de l’équipe première, l'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou a directement été mis à l’écart par le coach lyonnais. L'entraîneur a clairement indiqué au joueur qu’il ne comptait pas sur lui la saison dernière, ni celle qui a débuté d’ailleurs.

Non convoqué lors du stage de pré-saison en Autriche, l'Ivoirien a intégré le groupe des joueurs indésirables. Dans celui-ci figurent Lovren, Akouokou, Sanchez et maintenant Cherki. Or, les offres pour Diomandé n’affluent pas comme ce fut le cas quand il jouait. L’hiver dernier, Salzburg avait fait une offre pour le défenseur, refusée par le club et le joueur. Cet été, Auxerre a tenté en vain sa chance.

Bologne vise Mbemba d'abord

Ayant perdu Calafiori parti à Arsenal, Bologne cherche son remplaçant. Selon le Corriere di Bologna, le club italien a jeté son dévolu sur… Chancel Mbemba de l’OM. La formation bolognaise regarde de loin la situation du Marseillais, qui est en plein bras de fer avec ses dirigeants. Il a même été mis à l’écart par Pablo Longoria. La direction phocéenne voudrait le vendre pour 8 millions d’euros, mais le joueur souhaiterait rompre son contrat.

Si Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, ne revoit pas ses exigences à la baisse, alors Bologne se tournerait vers une solution moins coûteuse. Celle-ci pourrait se nommer Sinaly Diomandé. L’OL demanderait entre 4 et 5 millions d’euros pour son défenseur central. Un départ qui est donc conditionné à la situation d’un autre joueur mais aussi à la volonté de l'Ivoirien de partir ou non. Il faudra sûrement attendre la toute fin du mercato pour savoir si ce dossier se débloquera enfin.