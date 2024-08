OL féminin : souffrante, Inès Benyahia a quitté le stage à Tignes

Souffrante lors de son arrivée au stage de Tignes, Inès Benyahia est retournée à Lyon. Elle retrouvera ses coéquipières à leur retour à Décines ce vendredi 30 août.

Jeudi dernier, les joueuses de l’OL ont pris la direction de Tignes pour un stage de préparation. Les protégées de Joe Montemurro suivent un programme physique afin de reprendre du rythme en vue de la reprise du championnat prévue le 21 septembre à Fleury. D’ici là, les filles apprennent à connaître leur nouvel entraîneur en Haute-Savoie. Or, une seule n’aura pas la chance de continuer l’aventure. C’est Inès Benyahia. La milieu de terrain est bien arrivée au camp de base, mais est par la suite devenue souffrante. C’est en ce sens que la jeune Lyonnaise (21 ans) est retournée à Lyon par précaution.

Un retour prévu pour le 30 août

Le stage à Tignes se finissant ce jeudi 29 août, les joueuses retrouveront l'entraînement dès le lendemain. Une façon de garder un rythme soutenu afin d'être bien affûtées et prêtes le jour du premier match de championnat. Si Ines Benyahia est rétablie d’ici-là, cette dernière pourra prendre part à la séance de vendredi et rattraper son retard. Avec ce retour attendu, elle dissipe ainsi toutes les rumeurs de départ à son sujet qui ont pu fleurir ces dernières heures sur les réseaux sociaux. Après cette escapade intense en montagne, les Lyonnaises n’auront pas le temps de se reposer. En plus de l'entraînement le 30 août, les Fenottes affronteront le Madrid CFF à l'occasion d’un match amical, le lendemain (12h).