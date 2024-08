L'OL féminin disputera son premier amical contre Madrid CFF 

Les joueuses de l’OL à l’entraînement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L’OL féminin prépare son retour à la compétition. Les Fenottes affronteront le Madrid CFF en amical le 31 août prochain à midi.

De retour sur le chemin de l'entraînement depuis le 1er août, l’OL féminin continue sa préparation estivale. Cette pré-saison va, entre autres, servir à intégrer les nouvelles recrues Sofie Svava et Tabitha Chawinga. Les Lyonnaises se préparent pour cette nouvelle saison 2024/2025 sous la direction de Joe Montemurro. Arrivé à la tête de l'équipe cet été, le coach a été rejoint par deux nouveaux entraîneurs adjoints : Joe Palatsides et Patrizia Panico . Ainsi, une nouvelle ère débute après celle de Sonia Bompastor qui s'est finie récemment. Le nouveau staff en place essayera de garder le même élan que celui de la saison dernière avec plusieurs objectifs en vue. Rester sur le toit de la France et aller reprendre son titre de championne d’Europe perdu face à Barcelone en mai dernier.

Un premier match amical d’une longue série

La reprise du championnat prévue pour le 21 septembre, l’OL aura, d’ici là, le temps de bien se préparer. Ainsi, le premier match amical de cette pré-saison est prévu pour le 31 août à 12h au GOLTC. Après un stage dans les montagnes de Tignes, les Lyonnaises retrouveront Décines pour leur mise en route. Elles affronteront l’équipe espagnole du Madrid CFF, qui a terminé 6e du championnat espagnol la saison dernière. Une confrontation qui aura lieu sur le terrain d’honneur Gérard Houiller. Les joueuses enchaîneront d'autres matchs amicaux, non dévoilés même si l'un d'entre eux devrait se jouer à Bourgoin.