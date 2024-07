OL féminin : les Fenottes entameront la présaison le 1er août

Si certaines joueuses ont passé quelques jours déjà au centre d'entraînement, la véritable présaison commencera elle le 1er août.

Lundi 8 juillet, une quinzaine de joueuses ont repris le chemin de l'entraînement. Un retour en douceur est en petit comité en raison des nombreuses internationales en sélection et des quelques blessées. Durant une grosse semaine, le nouveau staff de Joe Montemurro, le coach de l'OL depuis cet été, a pu faire connaissance avec certaines rhodaniennes, dont des jeunes, mais aussi des cadres comme Amel Majri, Christiane Endler, Ada Hegerberg ou encore la recrue Thabita Chawinga.

Suite à ces premiers jours de travail, toutes les footballeuses présentes ont pu couper et bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires. Du repos, mais avec des "devoirs" à faire individuellement néanmoins, puisqu'un programme personnel a été concocté pour chacune d'entre elles. Désormais, elles se retrouveront le 1er août pour le véritable coup d'envoi de la présaison de l'Olympique lyonnais.

Encore rien d'officiel pour la préparation

On y retrouvera des éléments de la réserve, ainsi qu'Alice Sombath, Laura Benkarth, Melchie Dumornay ou encore Dzsenifer Marozsán et Inès Benyahia, après son prêt réussi au Havre. On observera aussi les retours au fur et à mesure des internationales. Le 1er août marquera le top départ de six semaines de préparation avant le début du championnat. Rappelons que les championnes de France en titre entameront la défense de leur sacre par un déplacement à Fleury le week-end du 21 septembre.

Le menu de l'été n'a pas encore été dévoilé, même s'il devrait comprendre a minima deux rencontres face à des clubs européens. Avec l'objectif de conquérir à nouveau des trophées, dont la Ligue des champions qui échappe à l'OL depuis 2022.