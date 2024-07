Nouvelle recrue de l’été, Georges Mikautadze vient renforcer un secteur offensif déjà bien fourni à l’OL. Toutefois, les attentes sont élevées sur l’attaquant.

Encore une semaine à attendre avant de pouvoir revenir par la grande porte. Nouvelle recrue de l’OL, Georges Mikautadze retrouve son club formateur, presqu’une décennie après s’être vu montrer la porte de la sortie. Le voilà de retour chez lui et après des vacances bien méritées suite à son parcours à l’Euro 2024, l’attaquant géorgien va reprendre avec ses nouveaux coéquipiers à partir de la semaine prochaine. Au moment d’enfiler la tenue d’entraînement avec le blason OL, l’émotion risque d’être forte chez Mikautadze, lui le gamin de Gerland. Ayant fait le choix du cœur en plus d’avoir été convaincu par la direction de l’OL, il se sait logiquement attendu, lui que beaucoup de supporters voient comme le successeur d’Alexandre Lacazette.

"Un joueur que j'aime beaucoup"

Bien qu’il ne soit pas encore présent dans les rangs lyonnais, Georges Mikautadze fait malgré tout déjà parler au sein du vestiaire. L’arsenal offensif est plus qu’intéressant entre Rhône et Saône et l’ajout de l’ancien Messin rajoute une corde à l’arc de Pierre Sage. Ce renfort est en tout cas apprécié à Décines, à l’image de Saïd Benrahma. S’étant croisés à l’occasion du match retour de Ligue 1 entre Metz et l’OL, les deux offensifs avaient trouvé le chemin des filets. Ils espèrent bien le faire ensemble désormais. "C’est un joueur que j’aime beaucoup. Les statistiques, ce qu’il a fait l’année dernière pendant six mois avec Metz prouvent le joueur qu’il est, a déclaré l'Algérien. On est super content de l’avoir avec nous et j’espère qu’il va nous marquer des buts, nous aider et apporter ce petit plus."

Avec tout ce talent offensif, Pierre Sage va devoir maintenant réussir à mettre les as à leur place afin que la mayonnaise prenne et ne tourne pas au vinaigre.