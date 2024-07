OL : Mikautadze évoque sa future association avec Lacazette

Après plusieurs retournements de situation, Georges Mikautadze a signé à l’Olympique lyonnais ce jeudi. La saison prochaine, le buteur géorgien devrait être associé à Alexandre Lacazette en attaque.

Natif de Lyon et passé par l’académie de l’OL, Georges Mikautadze est de retour chez lui. L’ancien Messin a coûté 18,5 millions d’euros, hors bonus, aux dirigeants lyonnais et a signé un contrat de 4 ans. Recruté pour renforcer le front offensif rhodanien, l’international géorgien devrait évoluer aux côtés d’Alexandre Lacazette la saison prochaine.

Au micro de la chaine de son nouveau club, l’homme de 23 ans avoue attendre cette association avec "plaisir". Selon lui, le Général est "un attaquant confirmé, qui a aujourd’hui un statut". "Je vais essayer de prendre exemple sur lui parce que c’est un joueur de haut niveau qui a fait des matchs de haut niveau", indique même le meilleur buteur de l’Euro 2024.

"Ça va être beau"

Les supporters espèrent que ce duo fonctionnera parfaitement, et que les deux offensifs pourront très rapidement apprendre à se connaître. Pour le moment, Georges Mikautadze précise qu’il ne connaît pas personnellement Alexandre Lacazette. Néanmoins, ils ont eu l’occasion d’échanger lors d’OL - Metz la saison dernière (1-2). Pour l’anecdote, les deux footballeurs s’étaient mutuellement félicités pour leur but respectif.

De plus, la nouvelle recrue du club de John Textor confesse que lorsqu’il était plus jeune, il le regardait jouer, tout comme Karim Benzema. "Maintenant, d'évoluer avec lui, à ses côtés, ça va être encore plus beau " déclare celui qui est surnommé le "Roi Georges". À noter que l’international français manquera la première journée pour cause de suspension, et pourrait rater les rencontres suivantes puisqu’il va disputer les JO 2024.