Mercato : l’OL met la main sur Mikautadze jusqu'en 2028

Presque dix ans après son départ, Georges Mikautadze est de retour à l’OL. L’attaquant géorgien a signé jusqu’en juin 2028 avec le club lyonnais qui a dépensé 18,5 millions d’euros et 4,5 de bonus, ainsi qu'un intéressement.

L’histoire était trop belle pour qu’elle ne puisse pas s’écrire réellement. Ayant toujours déclaré son amour pour son club formateur malgré la déception d’avoir été obligé de quitter l’OL Académie, Georges Mikautadze revient par la grande porte. Non conservé en 2015 au centre de formation, l’attaquant retrouve le club de son enfance, dix ans plus tard. Ce jeudi, l’OL a officialisé l’arrivée du Géorgien pour les cinq prochaines saisons. Arrivé mardi soir dans la capitale des Gaules, Mikautadze a passé sans encombre sa visite médicale mercredi matin du côté du centre Paul Santy. Il ne restait alors plus qu’à opposer la signature sur le contrat pour faire de l’une des révélations de l’Euro 2024 un vrai joueur de l’OL.

Un recrutement pour préparer l'après-Lacazette

Contre un chèque de 18,5 millions d’euros, 4,5 M€ maximum de bonus, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value, l’OL tient sa première recrue offensive de l’été. Malgré la volonté d’Alexandre Lacazette de rester entre Rhône et Saône pour une saison supplémentaire, le club lyonnais n’a pas souhaité passer à côté de cette opportunité de rapatrier l’ancien du FC Gerland. Si les deux attaquants devraient être associés par Pierre Sage, ce recrutement de Georges Mikautadze a aussi pour but de préparer au mieux le passage de témoin avec Lacazette qui file sur ses 34 ans et qui sera en fin de contrat à la fin de saison.