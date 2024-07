L’OL féminin prêt à délocaliser des matchs de D1 à Bourgoin

Dans le cadre du développement du foot féminin et à la recherche d’une enceinte plus grande que la tribune du GOLTC, l’OL a proposé à la mairie de Bourgoin et au club du FCBJ d’accueillir au minimum deux matchs de D1 féminine en Isère.

Mercredi, le président du LOU a annoncé que les "discussions n’étaient pas terminées" avec l’OL concernant la venue de la section féminine à Gerland pour y disputer ses matchs de championnat et de Ligue des champions. Seulement, face à des discussions qui trainent en longueur, si accord il y a entre les deux parties, cela ne concernera que la saison 2025-2026. En attendant, Michele Kang et la direction lyonnaise réfléchissent à des solutions pour pouvoir jouer dans des enceintes plus grandes que la tribune du terrain Gérard Houllier dès cette saison 2024-2025. Il a été question de matchs délocalisés vers Grenoble ou Bourg-en-Bresse, mais selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, les supporters des Fenottes pourraient ne pas avoir besoin de se déplacer si loin.

Deux matchs a minima proposés

En effet, l’OL a proposé à la ville de Bourgoin-Jallieu ainsi qu’au club de la ville, le FCBJ, d’être l’hôte de quelques rencontres de D1 féminine durant la saison à venir du côté du stade Pierre Rajon. Selon nos informations, des discussions doivent avoir lieu entre les différentes parties sur les conditions d’un tel accueil, mais à première vue, la mairie berjallienne et le FCBJ sont ouverts à l’idée du principe. Cela permettrait de favoriser le développement du football féminin dans le bassin rhonalpin. Pour rappel, l'enceinte de Pierre Rajon a déjà accueilli des matchs de l'OL par le passé et ce sera encore le cas cet été avec OL - Torino, programmé le 31 juillet.