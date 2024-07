OL : Georges Mikautadze rejoindra le groupe le 27 juillet

Georges Mikautadze buteur avec la Géorgie à l’Euro 2024 (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

S'il est officiellement un joueur de l'OL depuis jeudi, Georges Mikautadze a encore le droit à quelques jours de repos. Il retrouvera le groupe le 27 juillet.

Il faudra patienter un peu avant de voir Georges Mikautadze avec l'ensemble de l'Olympique lyonnais. Officiellement transféré en provenance de Metz jeudi, le buteur a encore le temps de souffler après son bel euro avec la Géorgie (8es de finale, trois buts en quatre matchs). En effet, il fera plus ample connaissance avec ses nouveaux coéquipiers à partir du 27 juillet.

Présent pour la fin de la préparation

Bénéficiant de quelques jours de vacances, il est attendu au retour du groupe suite au stage en Autriche (jusqu'au 25 juillet). Il manquera donc les deux prochaines échéances amicales face au WSG Tirol (19/07) et à St. Pauli (24/07), mais pourrait être de la partie a minima pour les deux dernières rencontres de préparation (Union Berlin le 3 août et Arsenal le 11). A voir s'il participera au duel contre le Torino à Bourgoin le 31 juillet.

Une chose est sûre, le Lyonnais, recruté pour 18,5 millions d’euros, plus 4,5 M€ de bonus et un intéressement sur un éventuel futur transfert, sera là pour la reprise de la Ligue 1. A Rennes dans un mois, Pierre Sage pourra aligner son avant-centre, alors que le capitaine Alexandre Lacazette manquera ce rendez-vous à cause des Jeux olympiques.