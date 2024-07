Opposée au Japon mercredi soir à Toulon, l’équipe de France olympique a terminé sa préparation des JO 2024 sur un nul (1-1). À l’image d’Alexandre Lacazette, les Bleuets ont pêché dans le dernier geste.

Cette fois, tous les regards sont tournés vers le 24 juillet. Après un mois de préparation, l’équipe de France olympique n’est plus qu’à une semaine de son entrée en lice dans ces JO 2024. Depuis mercredi soir et un dernier match amical contre le Japon, les hommes de Thierry Henry sont entrés dans la dernière ligne droite. Ils auraient certainement préféré terminer sur une troisième victoire en trois matchs, mais l’opposition japonaise n'a pas ressemblé à celle du Paraguay et de la République dominicaine. À Toulon, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont dû se contenter d’un match nul (1-1) pour terminer ces quatre semaines de travail intensif. Place désormais à deux jours de repos avant un retour au camp de base samedi midi.

Des occasions manquées à la pelle

Ce sera l’occasion pour le sélectionneur français de revenir sur ce qu’il a apprécié et moins bien apprécié dans cet amical contre le Japon. Il y aura assurément la perte de balle de Manu Koné aux abords de la surface française pour l’ouverture du score nippone par Fujita (25e). Tout comme l’inefficacité offensive dont ont fait preuve les Français, Lacazette en tête. De nouveau titulaire et capitaine, l’attaquant de l’OL a eu les opportunités pour ouvrir rapidement le score (14, 16e) ou d’égaliser dès le retour des vestiaires (46e). Il n’a certes pas été en réussite dans son rôle de buteur, mais cela ne l’a pas empêché de se montrer décisif avec une passe décisive pour Michael Olise quasiment dans la foulée de son action ratée (1-1, 47e). Peu inspiré, le capitaine français a laissé sa place à Rayan Cherki à la 72e minute.