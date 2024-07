Textor espère que l’OL "bottera le c** du PSG" cette saison

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Fidèle à lui-même, John Textor a livré un long entretien à la presse brésilienne. S’il est avant tout question de Botafogo, le propriétaire américain est une nouvelle fois revenu sur la concurrence déloyale que subit l’OL avec le PSG.

Il n’a décidément pas sa langue dans la bouche en ce moment. Après avoir vivement critiqué la direction que suit le football français avec les droits TV, John Textor continue d’avoir le PSG dans le viseur. Une passe d’armes se serait produite au moment du collège des présidents de Ligue 1 entre l’Américain et Nasser Al-Khelaïfi mais Textor a choisi d’en remettre une couche ce mercredi. Dans un long entretien accordé à Globo Esporte, le propriétaire d’Eagle Football est revenu sur les différentes affaires qui le touchent actuellement au Brésil, avec notamment la corruption du championnat brésilien.

Même si l’OL est bien loin de tout ça, John Textor a trouvé le moyen de faire un lien sur la concurrence déloyale qui peut exister avec les clubs-États. Et bien évidemment, le PSG arrive en bonne position. "Nous devons rivaliser avec le Qatar (PSG) en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. Tant qu'ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c'est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent gagner la Ligue des champions."

"Il suffit que le PSG lâche un peu d'argent du pétrole..."

Ne s’estimant malgré tout pas battu d’avance, John Textor a choisi de mettre la main à la poche pour renforcer l’OL. Avec Georges Mikautadze qui ne devrait pas tarder à débarquer, le club lyonnais est loin d’être inactif en ce premier mois de mercato. Suffisant pour tenir la dragée haute au PSG ? Textor l’espère avec les différents départs de Neymar, Lionel Messi et cet été de Kylian Mbappé, même s’il y met un bémol. "Aujourd'hui, ce club, le grand Olympique lyonnais, ne peut prétendre qu'à une deuxième place. On va donner le meilleur de nous-mêmes, j'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu'ils mettent la main à la poche, qu'ils lâchent un peu d'argent du pétrole et c'est fini."

Des mots assez forts qui ne risquent pas d’arranger la relation entre les deux présidents…