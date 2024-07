Textor (OL) enrage contre l’attribution des droits TV à beIN Sports

John Textor, le PDG de l’OL, en mai 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Défenseur d’un changement de stratégie sur les droits TV de la Ligue 1, John Textor a forcément fait la moue au moment de la décision finale du collège des clubs et de la LFP. Le patron de l’OL voit ce choix comme une mauvaise décision.

Le communiqué était certes sorti un peu trop tard, mais il s’était voulu incendiaire. Après des mois de silence, John Textor avait choisi de prendre enfin la parole dans le dossier des droits TV pour faire valoir la voix de l’OL. Dans le duel DAZN - beIN Sports contre la création d’une chaîne 100% Ligue 1 avec Discovery, le propriétaire américain avait fait son choix, celui d’une plateforme indépendante. Toutefois, le modèle proposé par la LFP n’était pas forcément celui espéré par Textor et le club lyonnais. Appelant à réfléchir sur une plateforme plus harmonisée, l’Américain n’a finalement pas été entendu et a vu la majorité des présidents de la Ligue 1 voter pour l’association DAZN - beIN Sports.

Des publicités du PSG pendant les matchs de l'OL aux USA

Mis au courant dimanche soir de ce choix validé par la LFP, John Textor n’a pas mis longtemps à réagir. Souvent assez critique dans ses messages sur les réseaux sociaux, le propriétaire du club lyonnais n’a pas dérogé à la règle et s’en est pris au PSG, via le diffuseur beIN Sports. "Félicitations à beIN Sports ! Le réseau PSG a une fois de plus obtenu le droit de lancer des promotions du PSG sur les matchs de l’OL."

Si la pratique est interdite en France, Textor est bien placé pour savoir que la diffusion d’une publicité pour un match de Paris existe aux États-Unis. Il l’avait vécu en direct lors du déplacement des coéquipiers de Nemanja Matic à Lorient.