OL - Droits TV : DAZN et beIN Sports raflent la mise

DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 ? (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Suite à la hausse de l’offre de DAZN et l’arrivée de beIN Sports, la majorité des clubs de Ligue 1 a voté pour ce deal dimanche. Le conseil d’administration de la LFP a validé cette option qui reste soumise encore à quelques détails.

C’est la fin d’un feuilleton long de plusieurs mois et durant lequel le football français n’est encore pas sorti gagnant. Dimanche soir, le conseil d’administration de la LFP a validé l’option prise par le collège des clubs de Ligue 1 quelques heures plus tôt. À savoir de miser sur une vente des droits TV à DAZN et à beIN Sports jusqu’à la fin de la saison 2028-2029. Si la création d’une chaîne 100% Ligue 1 avait longtemps tenu la corde et avait les faveurs de John Textor notamment, l’offre revue à la hausse de DAZN à 400 millions d’euros pour huit matchs et l’arrivée samedi de beIN Sports a redistribué les cartes.

50€ mensuels pour suivre toute la Ligue 1 ?

Avec un total de 500 millions d'euros par an de droits domestiques et 160 millions d'euros attendus pour les droits à l'international, ces montants limiteraient la casse avec une rentrée d'argent immédiate, même si elle ne correspondait pas aux ambitions initiales de Vincent Labrune. Pour rappel, le président de la LFP visait le milliard et en est bien loin. La LFP a certes limité la casse, mais c’est encore une fois le consommateur qui va en faire les frais. D’après RMC, DAZN devrait proposer une offre à 40€ mensuels sans engagement et 30 pour douze mois. À cette somme devra être ajouté l’abonnement de 15 euros pour suivre la rencontre de Ligue 1 sur beIN Sports, ce qui fait monter la note à 55 ou 45 euros par mois…