John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans la lignée de sa sortie dans L’Equipe, John Textor a affiné sa position concernant les droits TV. Dans un communiqué, le propriétaire de l'OL assure que la proposition de la plateforme 100% Ligue 1 actuelle n’est pas celle qu’il envisage.

Il avait plutôt été silencieux sur la question depuis tout ce temps et il "regrette que l'OL a été relégué au second plan" mais depuis quelques heures, John Textor a décidé de se montrer offensif. A l'heure où les clubs de Ligue 1 et la LFP doivent parvenir à un accord sur les droits TV, le propriétaire américain monte au créneau et défend la position de son club : celle d'une plateforme 100% Ligue plutôt que l'association regroupant DAZN et beIN Sports.

Toutefois, John Textor a apporté un bémol à cette possibilité d'une chaîne 100% Ligue 1. S'il voit l'avenir de la consommation des supporters français dans ce genre de plateforme, il concède que celle proposée actuellement par la LFP n'a pas vocation à fonctionner. Lui, ayant notamment fait fortune dans une plateforme TV de sports, estime qu'il faut "prendre le temps pour le faire correctement et les bonnes personnes pour le faire".

Le communiqué de John Textor :

"Aux supporters de l'Olympique lyonnais et à tous les amoureux du football en France :

En tant que nouveau venu en France, j'ai observé de loin l'évolution des discussions concernant la vente de nos droits TV collectifs, faisant entièrement confiance à la direction de la LFP. J'ai longtemps été préoccupé par les conflits d'intérêts évidents en France, les relations entre les clubs, la ligue, les diffuseurs de télévision et la représentation des instances dirigeantes européennes, trop influencées par un petit groupe de personnes. Pourtant, je suis resté silencieux, me concentrant sur nos propres défis à l'Olympique Lyonnais, étant personnellement nouveau dans le football français et veillant à respecter les dirigeants en place.

Je regrette maintenant d'avoir permis que l'OL soit relégué au second plan dans ce processus et que moi-même (et mon Directeur général Laurent Prud’homme, très capable et averti en matière de médias), nous ayons été presque complètement exclus du processus, jusqu'à présent. Laurent est très connu pour son leadership dans les médias, et pour ma part, mon expérience dans les médias est largement inconnue de la plupart des Français. Pourtant, étant l'un des rares, sinon le seul, propriétaire de club à avoir construit sa richesse sur des technologies liées au divertissement, la distribution de contenu numérique, le streaming OTT, la réalité virtuelle, les médias de jeux vidéo et les plateformes de télévision/multi-diffusion, je trouve étrange que mes propositions précédentes pour aider la LFP (exprimées par l'intermédiaire de Laurent) aient été largement ignorées.

Pour ce que ça vaut, à cette heure tardive, voici mes réflexions :

Signer un contrat à long terme avec des modèles de distribution traditionnels, c'est regarder vers le passé, alors que nous devrions regarder vers l'avenir.

Nos fans, en particulier la jeune génération, consomment les contenus de manière très différente aujourd'hui et dans un avenir proche, tandis que DAZN et beIN ont construit des modèles commerciaux traditionnels qui seront obsolètes au moment où leurs contrats proposés expireront.

Nous devrions voir cette lueur d'espoir dans l’obscurité comme une opportunité d'innover et de construire une plateforme qui répond aux attentes de nos consommateurs aujourd'hui et pour demain.

Accès complet et immédiat à tous les matchs, tout le temps, dans tous les marchés mondiaux, sans restriction.

Des calendriers de matchs qui maximisent l'audience pour notre ligue et nos clubs, sans être restreints par les intérêts des diffuseurs.

Un choix sans précédent de matchs et de contenus étendus supplémentaires.

Des expériences de visionnage personnalisées, offrant aux spectateurs le droit de choisir les commentateurs sportifs et célébrités de leur choix pour les matchs.

Des plateformes de diffusion multiples qui permettent de regarder simultanément des matchs de football, des podcasts, des jeux vidéo et des réseaux sociaux.

Nous devrions FORTEMENT et RAPIDEMENT pousser des réformes dans notre ligue qui assurent la parité de la compétition, donnant à chaque communauté (grande et petite) une chance de remporter un championnat. L'intérêt pour notre ligue continuera de diminuer, tout comme les revenus, si nous continuons à voir un seul vainqueur de ligue dans un avenir prévisible.

Il est maintenant temps d'utiliser cette opportunité pour apporter le futur à notre Ligue dès aujourd'hui… notre objectif devrait être de maximiser l'audience, tant au niveau national qu'international, et d'inverser la tendance à la diminution des revenus qui nous est imposée par la direction de notre ligue avec des modèles de diffusion traditionnels et internet anciens.

Je soutiens une plateforme de ligue exclusive, mais…

La nouvelle plateforme de la LFP, telle que proposée, ne répond pas à ces critères ;

Nous avons besoin de temps pour le faire correctement ;

Et nous avons besoin des bonnes personnes pour le faire correctement."