Mis au courant de l’offre de 100M€ de beIN Sports pour une affiche de Ligue 1, John Textor n’a pas caché son mécontentement. Le président de l’OL veut que le championnat de France mise désormais sur une plateforme unique et donc son indépendance.

Ce dimanche, à 17h30, un nouveau conseil va se tenir au siège de la LFP avec une nouvelle fois l’enjeu des droits TV au centre des débats. Seulement, cette fois-ci, une décision finale pourrait bien être actée entre la possibilité du duo DAZN - beIN Sports et celle d’une chaîne 100% Ligue 1 en collaboration avec Discovery. Cette dernière tenait la route, mais en proposant 100M€ samedi soir pour une affiche de Ligue 1 par journée, beIN Sports a peut-être redistribué les cartes. Quoi qu’il en soit, du côté de l’OL, la position reste la même depuis le début : la volonté est de miser sur une chaîne indépendante pour les saisons à venir. Samedi, John Textor l’a publiquement rappelé dans L’Équipe. "Signer un accord à long terme avec des modèles de diffusion traditionnels, c'est regarder vers le passé, alors que nous devrions nous tourner vers l’avenir."

"Une opportunité pour innover"

Au sein du club lyonnais, on estime que dispatcher encore une fois l’offre de la Ligue 1 avec deux diffuseurs et un coût de 50€ mensuels au consommateur va favoriser le piratage. De plus, cette crise des droits TV doit finalement permettre au championnat de France de prendre son indépendance sur les médias traditionnels avec une offre regroupée sur une plateforme et un produit plus en adéquation avec la consommation d’aujourd’hui. "Le foot français est dans l'obscurité, nous devrions y voir une opportunité pour innover et construire une plateforme qui répond aux attentes des consommateurs, c'est-à-dire un accès complet et immédiat à tous les matches, tout le temps, partout, et sans être restreints par les intérêts des diffuseurs", a poursuivi Textor.

L’appel de l’Américain sera-t-il entendu par les autres présidents du collège de Ligue 1 ? Réponse très certainement ce dimanche soir.